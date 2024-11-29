Бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве

Бывший футболист российского клуба «Квант» Виталий Мельников арестован по подозрению в убийстве мужчины.

Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

По информации источника, Мельников и ещё пять мужчин арестованы до 18 января 2025 года.

31 октября злоумышленники, находясь на территории леса в городском округе Чехов, жестоко избили мужчину, впоследствии он умер.

В сентябре 2024 года Мельникова дисквалифицировали на полгода за ставки на спорт.

Ранее стало известно, что футболист сборной Эквадора умер в 22 года после ДТП.