Бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве
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Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».
По информации источника, Мельников и ещё пять мужчин арестованы до 18 января 2025 года.
31 октября злоумышленники, находясь на территории леса в городском округе Чехов, жестоко избили мужчину, впоследствии он умер.
В сентябре 2024 года Мельникова дисквалифицировали на полгода за ставки на спорт.
Ранее стало известно, что футболист сборной Эквадора умер в 22 года после ДТП.