Гафин рассказал, каким видит выход из ситуации, сложившейся после заявлений Федорищева

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

«Я вижу только один выход из этой ситуации — расследование того материала, который губернатор Самарской области не побоялся представить СМИ и футбольной общественности», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что компетентные органы должны вынести вердикт.

Напомним, что Федорищев заявил о коррупции в российском футболе. Он рассказал, что к нему пришёл один из футбольных функционеров и сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей за судейские решения.

Позже РПЛ сделала заявление по обвинениям в коррупции в судействе, в котором попросила губернатора предоставить конкретную информацию.

Ранее Митрофанов высказался о встрече с губернатором Самарской области Федорищевым.