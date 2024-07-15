Газизов: махачкалинское «Динамо» не может много платить новичкам, но у нас достойный бюджет

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов выразил надежду на трансферы перед дебютным выступлением команды в РПЛ.

«Надеюсь, что будут трансферы перед стартом РПЛ. В непростое время живём: можно договориться, а в самом конце всё сорвётся. Мы клуб со скромным, но достойным бюджетом. Понятно, что очень много платить не можем. У нас есть хороший костяк», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» и «Химки» пробились в РПЛ. Коллектив из Махачкалы вышел в элитный дивизион впервые в своей 97-летней истории.

В первом туре чемпионата России махачкалинский клуб сыграет с «Химками» 21 июля.

Ранее Биджиев высказался о задачах клуба на следующий сезон.