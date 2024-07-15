Мелёшин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: это его жизнь

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Мы все одна семья, одна команда! Как можно поддушить кого-то?! Нет такого. Это его жизнь, карьера футболиста. Мы не вправе осуждать его, это не наше дело», — приводит слова Мелёшина РИА Новости.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита».

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».