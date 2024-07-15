Кассьерра: я готов к конкуренции с Соболевым

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев в «Зените»? Я ничего не слышал об этом. Это хороший игрок. Конкуренция с ним? Конечно, я готов», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

Как сообщает Metaratings, «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита».

В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».