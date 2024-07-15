Кассьерра: я готов к конкуренции с Соболевым
«Соболев в «Зените»? Я ничего не слышал об этом. Это хороший игрок. Конкуренция с ним? Конечно, я готов», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».
Как сообщает Metaratings, «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита».
В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 34 матча за «Спартак», забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Соболева оштрафовали за тонированный «гелендваген».