Арбитр Федотов: к финалу Евро надо было добавлять минимум пять-шесть минут

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал работу арбитров в финале чемпионата Европы 2024 года в Германии между сборными Испании и Англии.

В качестве главного арбитра матча выступил француз Франсуа Летексье.

«По матчу вопросов к Летексье никаких нет. Он поднял высокую планку, выдержал её, с жёлтыми карточками разобрался. Судью в целом видно не было, зато игрокам он дал побороться.

Что касается добавленного времени, то судья реально добавил мало. Надо было добавлять минимум пять-шесть минут. Но Летексье, видимо, не хотел разделить судьбу Маккели, который добавил восемь минут к матчу Италии и Хорватии — и поехал домой», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

Таким образом, испанская команда стала чемпионом Евро-2024, выиграв турнир в четвёртый раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что Испания — вторая сборная, выигравшая семь матчей на одном Евро.