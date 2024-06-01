Палмер сравнял счёт в финале Евро-2024 с Испанией

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер забил мяч в финальном матче чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.

Футболист отметился голом на 73-й минуте игры. Ему ассистировал Джуд Беллингем.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:1.

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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.