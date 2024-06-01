Уильямс — второй по молодости игрок, забивший в финале чемпионата Европы

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс отметился забитым мячом в финале чемпионата Европы с Англией.

По информации Opta Sports, 22-летний Уильямс стал вторым по молодости игроком, забивавшим в финале Евро.

Моложе был только 20-летний итальянец Пьетро Анастази в 1968 году.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:0.

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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.