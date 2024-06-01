Фанаты Англии освистали Кьеллини, выносившего кубок перед финалом Евро
Болельщики сборной Англии освистали бывшего защитника скуадра адзурра Джорджо Кьеллини, выносившего трофей чемпионата Европы — 2024 в Германии, перед финалом с командой Испании.
Такое поведение фанатов связано с игрой бывшего капитана сборной Италии в финале Евро-2020 против команды Англии.
На последней минуте добавленного ко второму тайму времени Кьеллини схватил за футболку Букайо Сака, помешав ему выбежать к воротам, за что получил жёлтую карточку. Тогда в серии пенальти итальянцы обыграли англичан.
Нынешний финал между Испанией и Англией проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
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