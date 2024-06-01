Daily Star: фанаты Англии пытались угнать ретроавтомобиль перед финалом Евро

Болельщики сборной Англии попытались угнать ретроавтомобиль в Берлине перед финальным матчем чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.

По информации Daily Star, фанаты вытолкали машину на проезжую часть, один из них сел за руль, но через 20 метров врезался в другой припаркованный автомобиль. После этого болельщики скрылись с места преступления.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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