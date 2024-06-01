Сборная Англии второй раз подряд потерпела поражение в финале Евро
Сборная Англии потерпела поражение от команды Испании в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».
В составе сборной Испании мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.
Таким образом, сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд. На чемпионате Европы — 2020 подопечные Гарета Саутгейта в серии пенальти уступили команде Италии. Также команда «трёх львов» стала первой сборной, проигравшей в двух финалах Евро подряд.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.