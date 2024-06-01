Сборная Англии второй раз подряд потерпела поражение в финале Евро

Сборная Англии потерпела поражение от команды Испании в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

В составе сборной Испании мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

Таким образом, сборная Англии проиграла во втором финале Евро подряд. На чемпионате Европы — 2020 подопечные Гарета Саутгейта в серии пенальти уступили команде Италии. Также команда «трёх львов» стала первой сборной, проигравшей в двух финалах Евро подряд.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.