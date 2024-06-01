Сборная Франции второй раз подряд не вышла в финал чемпионата Европы
Сборная Франции уступила команде Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».
Таким образом, французы второй раз подряд не попали в финал европейского первенства. На Евро-2016 Франция в решающем матче уступила Португалии (0:1). На следующем континентальном турнире в финале играли Италия и Англия (1:1, пенальти 3:2).
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.