Гурцкая: Роналду должен давно сидеть на скамейке

Спортивный менеджер Тимур Гурцкая подверг критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно... Бруну Фернандеш или Бернарду Силва дают ему пас — и это посмешище всё потеряло. Ладно одно посмешище было на поле — второе ещё и Пепе, который уже бежит и падает», — заявил Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат».

Напомним, что на 105-й минуте матча 1/8 финала со Словенией нападающий не смог реализовать 11-метровый удар, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игрок не смог сдержать слёз после промаха.

Основное и дополнительное время матча, который прошёл во Франкфурте, завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Португалии (3:0). Роналду забил в серии послематчевых пенальти.

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Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд футбола XXI века.