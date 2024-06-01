Форвард Австрии Грегорич: можем гордиться тем, как проявили себя на Евро-2024

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич высказался о поражении команды от Турции в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Конечно, мы по-прежнему можем гордиться этим турниром. Но в данный момент очень сложно смириться с поражением. Мы всё отдали на поле. Как я уже сказал, не думаю, что мы заслуживали поражение», — приводит слова Грегорича официальный сайт УЕФА.

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля. Австрия покинула турнир.

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