Форвард Австрии Грегорич: можем гордиться тем, как проявили себя на Евро-2024
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич высказался о поражении команды от Турции в 1/8 финала чемпионата Европы.
«Конечно, мы по-прежнему можем гордиться этим турниром. Но в данный момент очень сложно смириться с поражением. Мы всё отдали на поле. Как я уже сказал, не думаю, что мы заслуживали поражение», — приводит слова Грегорича официальный сайт УЕФА.
Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля. Австрия покинула турнир.
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Ранее дубль Малена помог Нидерландам разгромить Румынию и выйти в 1/4 финала Евро-2024.