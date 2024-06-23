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Болельщики разместили ролик по случаю 20-летия Трусовой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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Болельщики оригинально поздравили с днём рождения серебряную призёрку Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Трусову.

Фанаты разместили ролик на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В видео показали отрывки из программ и показательных выступлений фигуристки.

Сегодня Трусовой исполнилось 20 лет. Несколько дней назад она сообщила о помолвке с фигуристом Макаром Игнатовым.

За свою карьеру спортсменка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова не выступала на турнирах с 2022 года.

Ранее Елена Вайцеховская поздравила Трусову с днём рождения.

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