Главный тренер Грузии раскритиковал поведение турецких болельщиков на матче Евро

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о поведении турецких болельщиков во время матча группового этапа чемпионата Европы.

«Единственное, о чём я сожалею, это о поведении турецких болельщиков по отношению к нашей национальной команде. Я не думаю, что так следует поступать, мы заслуживаем уважения. К сожалению, они не создали хорошего имиджа Турции.

Но обе команды провели фантастический матч, игру и атмосферу прочувствовали все», — приводит слова Саньоля ТАСС.

Встреча группы F завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Турции.

В следующем матче команда 22 июня сыграет с Португалией. А Грузии предстоит матч с Чехией.

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