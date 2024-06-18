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ФИФА зафиксировала 2,6 млн оскорбительных комментариев в соцсетях

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Служба защиты социальных сетей ФИФА (SMPS) зафиксировала и скрыла от общественности 2,6 млн оскорбительных комментариев.

«ФИФА всегда будет выступать против того, чтобы ненависть была частью футбола, и служба защиты социальных сетей является важным инструментом, который мы можем использовать в нашей борьбе за искоренение ненависти», — приводит слова президента организации пресс-служба.

SMPS теперь будет доступна всем 211 членам ФИФА. Отмечается, что ряд сборных, выступающих на Евро-2024 и Кубке Америки, уже начали использование инструмента.

Инструмент для борьбы с оскорблениями в соцсетях впервые был запущен в 2022 году во время чемпионата мира в Катаре.

Ранее президент ФИФА заявил о необходимости применения санкций к игрокам, делающим ставки.

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