Бреннан: CAS проведёт слушания по апелляциям по делу Валиевой 12 июня
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Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.
Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже.