Бреннан: CAS проведёт слушания по апелляциям по делу Валиевой 12 июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по апелляциям по делу об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой 12 июня.

Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже.