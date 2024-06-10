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Бреннан: CAS проведёт слушания по апелляциям по делу Валиевой 12 июня

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Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по апелляциям по делу об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой 12 июня.
Бреннан: CAS проведёт слушания по апелляциям по делу Валиевой 12 июня
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Об этом сообщает журналистка Кристин Бреннан.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже.

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