Загитова призналась, что в спорте больше всего любила стоять на пьедестале
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«Мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаёшь на пьедестал, на тебя надевают медаль, смотрит весь зал, ты поёшь гимн своей страны, тебе аплодируют», — цитирует Загитову «Матч ТВ».
Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.
18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.
Ранее Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.