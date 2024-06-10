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Загитова призналась, что в спорте больше всего любила стоять на пьедестале

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, за какие моменты особенно любила выступать на соревнованиях.
Загитова призналась, что в спорте больше всего любила стоять на пьедестале
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаёшь на пьедестал, на тебя надевают медаль, смотрит весь зал, ты поёшь гимн своей страны, тебе аплодируют», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.

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