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Источник: Сафонову запретили выезд из России за неуплату алиментов

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Вратарю Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.

Как сообщает Baza, футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в ПСЖ находится под угрозой срыва.

В феврале Сафонов проиграл судебное разбирательство бывшей жене, с которой он развёлся в 2023 году. Суд обязал его выплачивать четверть доходов в качестве алиментов.

Напомним, что, по информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода Матвея Сафонова уже согласованы, о трансфере в ПСЖ будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Карпин сообщил, что Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ.

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