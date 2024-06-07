Радмановац дисквалифицирован за неприличный жест в сторону игроков «Зенита»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Балтики» Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча Кубка России за неприличный жест, показанный во время церемонии награждения «Зенита» после суперфинала.

«Демонстрировал оскорбительные жесты в отношении соперников и других лиц. Радмановац присутствовал на заседании по видеосвязи. Он подтвердил, что был такой жест. Он извинился и сказал то же самое, что говорил в соцсетях. Показывать оскорбительный жест непозволительно с точки зрения поведения футболиста на стадионе», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Радмановац дисквалифицирован на два матча Кубка России — один матч условное наказание, один матч — реальное исполнение. А также штраф — 50 тыс. рублей.

Радмановац несколько раз показал средний палец футболистам санкт-петербургской команды во время церемонии награждения.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

Ранее Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита».