Радмановац дисквалифицирован за неприличный жест в сторону игроков «Зенита»
«Демонстрировал оскорбительные жесты в отношении соперников и других лиц. Радмановац присутствовал на заседании по видеосвязи. Он подтвердил, что был такой жест. Он извинился и сказал то же самое, что говорил в соцсетях. Показывать оскорбительный жест непозволительно с точки зрения поведения футболиста на стадионе», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Радмановац дисквалифицирован на два матча Кубка России — один матч условное наказание, один матч — реальное исполнение. А также штраф — 50 тыс. рублей.
Радмановац несколько раз показал средний палец футболистам санкт-петербургской команды во время церемонии награждения.
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».
Ранее Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита».