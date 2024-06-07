Посол Бразилии в РФ: рад, что так много бразильцев играет за российские команды
«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России, где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты», — приводит слова посла «Спорт-Экспресс».
Также он отметил, что это нормально, что в «Зените» играет много бразильских футболистов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей.