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Посол Бразилии в РФ: рад, что так много бразильцев играет за российские команды

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Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес поделился мнением о соотечественниках в российских командах.

«В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России, где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты», — приводит слова посла «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что это нормально, что в «Зените» играет много бразильских футболистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей.

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