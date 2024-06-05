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Кузнецов: отказался от мысли поехать на Игры, когда сказали, что бумажки нужно подписывать

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Призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов ответил на вопрос, когда он отказался от мысли поехать на Игры в Париже.

«Когда сказали, что бумажки нужно будет подписывать. Я гражданин Российской Федерации и поддерживаю максимально свою страну, обеими руками и ногами.

Буду ли болеть за россиян на Играх? Ну конечно. Успехов им! Надеюсь, что покажут мастерство. Все будут понимать, откуда они. Я не против и не за», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.

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