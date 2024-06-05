Кузнецов: отказался от мысли поехать на Игры, когда сказали, что бумажки нужно подписывать
«Когда сказали, что бумажки нужно будет подписывать. Я гражданин Российской Федерации и поддерживаю максимально свою страну, обеими руками и ногами.
Буду ли болеть за россиян на Играх? Ну конечно. Успехов им! Надеюсь, что покажут мастерство. Все будут понимать, откуда они. Я не против и не за», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.