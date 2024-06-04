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Гути: если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он перешёл по адресу

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Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он по адресу — «Реал» сделает его ещё лучше и по-настоящему знаменитым», — сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.

Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.

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