Гути: если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он перешёл по адресу
«Если Мбаппе хочет выиграть несколько «Золотых мячей», то он по адресу — «Реал» сделает его ещё лучше и по-настоящему знаменитым», — сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.
3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.
Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
25-летний француз выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.
Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.