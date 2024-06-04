Медведев — о Соболеве в «Зените»: у нас запретов нет
«Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Всё будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается)», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма отступных у Соболева в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет €30 млн.
В прошлом сезоне Соболев провёл за команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».