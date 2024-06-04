Овчинников — о возможном трансфере Соболева: «Зениту» именно такие и нужны
«Зенит» правильно делает — скупает россиян. Но вопрос к Соболеву: будет он там играть или будет сидеть? Соболев — это уровень «Зенита», почему бы и нет. Соболев же по-футбольному дерзкий, наглый. «Зениту» именно такие и нужны, потому что среди бразильцев нельзя быть русским, там нужны такие русаки, которые локтями умеют расталкивать», — приводит слова Овчинникова Legalbet.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма отступных у Соболева в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет €30 млн.
В прошлом сезоне Соболев провёл за команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».