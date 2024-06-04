Аналитик ESPN — о возможном бое Махачева и Макгрегора: в этом нет смысла

ТВ-аналитик канала ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о потенциальном поединке между бойцами смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Исламом Махачевым.

«Я своими глазами видел поединок Конора с Хабибом. Это было нереально, одно из самых впечатляющих спортивных шоу в моей жизни. Но из того поединка мы узнали, что Конора нельзя ставить против борца. В этом нет смысла. Махачев очень хорош, он особенный. Но он не будет драться с Конором в стойке», — заявил Смит в передаче First Take на YouTube.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Свою следующую схватку ирландец проведёт с Майклом Чендлером. Поединок состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

Ранее сообщалось, что Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором.