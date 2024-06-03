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Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Безрукова

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Генеральная прокуратура проведёт проверку касательно высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах. Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой РФ», — говорится в ответе заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в матче перенесённого 21-го тура (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Дело должны были рассмотреть 21 мая, однако комитет перенёс рассмотрение в связи с отсутствием самого футболиста на заседании.

Позже депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову.

Ранее в «Рубине» назвали раздутым дело футболиста Безрукова.

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