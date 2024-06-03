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СЭ: экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»

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Испанский тренер Альберт Риера мог быть назначен на должность главного тренера «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», испанец был альтернативным вариантом Деяну Станковичу, который в итоге стал главным тренером команды.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Позже клуб объявил, что команду в следующем сезоне будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Абаскаль тепло попрощался со «Спартаком».

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