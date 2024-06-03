Карпов: ЦСКА уволит Федотова с поста главного тренера
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, ЦСКА уволит Федотова. Фаворитом на пост главного тренера армейцев является экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.
Напомним, что Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.