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ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон

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Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022-го из-за политической ситуации в мире. Накануне стало известно, что все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных турнирах за последние два года. 

Ранее сообщалось, что Даниил Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.

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