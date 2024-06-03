ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022-го из-за политической ситуации в мире. Накануне стало известно, что все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных турнирах за последние два года.

Ранее сообщалось, что Даниил Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.