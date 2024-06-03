ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022-го из-за политической ситуации в мире. Накануне стало известно, что все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных турнирах за последние два года.
Ранее сообщалось, что Даниил Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.