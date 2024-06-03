Мбаппе сказал Макрону, что 3 июня будет объявлено о его трансфере в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда будет объявлено о его переходе в мадридский «Реал».

По информации журналиста Андреса Рамоса в соцсетях, игрок сообщил президенту, что сегодня, 3 июня, будет объявлено о его трансфере в «Реал».

В минувшем сезоне французский нападающий сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. В мае Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона на правах свободного агента. В клубе он выступал с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не попал в состав сборной Франции на Олимпийские игры — 2024.