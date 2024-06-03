«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе

Руководство ЦСКА после встречи с главным тренером команды Владимиром Федотовым решило не увольнять наставника.

По информации «РБ Спорт», на встрече присутствовали председатель правления клуба Максим Орешкин и гендиректор Бабаев. По итогам заседания руководство приняло решение продолжить сотрудничество с Федотовым.

Напомним, что специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году. В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее ветеран ЦСКА выразил уверенность в том, что Федотова уволят.