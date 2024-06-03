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Нагельсман высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты опроса по поводу количества белокожих футболистов в команде.

«Это расизм. Безумие, что мы поднимаем такой вопрос на общественном телевидении. Надеюсь, мне больше никогда не придётся читать о таких опросах», — цитирует Нагельсмана Relevo.

Напомним, что 21% опрошенных немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в команде.

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдёт чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России.

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