Нагельсман высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал результаты опроса по поводу количества белокожих футболистов в команде.

«Это расизм. Безумие, что мы поднимаем такой вопрос на общественном телевидении. Надеюсь, мне больше никогда не придётся читать о таких опросах», — цитирует Нагельсмана Relevo.

Напомним, что 21% опрошенных немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в команде.

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдёт чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что Александр Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России.