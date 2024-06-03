Нагельсман высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии
«Это расизм. Безумие, что мы поднимаем такой вопрос на общественном телевидении. Надеюсь, мне больше никогда не придётся читать о таких опросах», — цитирует Нагельсмана Relevo.
Напомним, что 21% опрошенных немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в команде.
С 14 июня по 14 июля в Германии пройдёт чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что Александр Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России.