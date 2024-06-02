Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что не собирается посещать чемпионат Европы в Германии после отстранения сборной России.

«Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.