Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России
- РИА Новости
«Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы», — цитирует Дюкова «Чемпионат».
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.