RT в Telegram
Подпишись

Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что не собирается посещать чемпионат Европы в Германии после отстранения сборной России.
Дюков не собирается посещать матчи Евро из-за отстранения сборной России
  • РИА Новости

«Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить