Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные

Защитник Данил Круговой сообщил, что не жалеет об уходе из «Зенита».

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ. Сейчас футболист выступает за «Зенит-2».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию касательно контракта нападающего Вильсона Изидора.