RT в Telegram
Подпишись

Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные

Короткая ссылка
Защитник Данил Круговой сообщил, что не жалеет об уходе из «Зенита».
Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные
  • РИА Новости

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, что 26-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ. Сейчас футболист выступает за «Зенит-2».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию касательно контракта нападающего Вильсона Изидора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить