RT в Telegram
Подпишись

Алдонин — о возможной замене Федотова в ЦСКА: нужно давать шанс российским тренерам

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе главного тренера Владимира Федотова.
Алдонин — о возможной замене Федотова в ЦСКА: нужно давать шанс российским тренерам
  • РИА Новости

«На мой взгляд, необходим российский специалист. В это время нужно давать шанс нашим тренерам. Если мы не будем давать такой шанс, то можем потерять идентичность», — приводит слова Алдонина РИА Новости.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить