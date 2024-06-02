Алдонин — о возможной замене Федотова в ЦСКА: нужно давать шанс российским тренерам

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе главного тренера Владимира Федотова.

«На мой взгляд, необходим российский специалист. В это время нужно давать шанс нашим тренерам. Если мы не будем давать такой шанс, то можем потерять идентичность», — приводит слова Алдонина РИА Новости.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.