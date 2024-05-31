Потапова о матче со Свентек: в юниорах ни разу ей не проиграла
«Я хочу выиграть, и всё. Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла ей. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно», — цитирует Потапову «Чемпионат».
При этом 41-я ракетка мира из России подчеркнула, что с тех пор Ига сделала невероятный шаг вперёд и на данный момент является феноменальным игроком, у которого многому можно научиться.
В матче третьего круга French Open Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:7, 6:4.
Ранее Котов уступил Синнеру и вслед за Рублёвым покинул «Ролан Гаррос».