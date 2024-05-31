Потапова о матче со Свентек: в юниорах ни разу ей не проиграла

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Я хочу выиграть, и всё. Чтобы обыграть её, надо хотеть этого. У неё также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и всё возможно. В юниорах я ни разу не проиграла ей. Наверное, счёт 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно», — цитирует Потапову «Чемпионат».

При этом 41-я ракетка мира из России подчеркнула, что с тех пор Ига сделала невероятный шаг вперёд и на данный момент является феноменальным игроком, у которого многому можно научиться.

В матче третьего круга French Open Потапова обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:7, 6:4.

Ранее Котов уступил Синнеру и вслед за Рублёвым покинул «Ролан Гаррос».