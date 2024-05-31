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«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ по итогам 2023 года

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«Краснодар» стал самым прибыльным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 года.

Соответствующий финансовый отчёт опубликован на сайте Российского футбольного союза. 

«Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения в размере 11,965 млрд рублей. На второй строчке расположился «Зенит» — 2,006 млрд рублей, на третьей — «Сочи» с показателем 1,276 млрд рублей.

Худшие, 15-й и 16-й результат в лиге показали столичные клубы ЦСКА и «Спартак» — 1,52 и 1,27 млрд рублей соответственно.

Ранее в РФС заявили о сохранении диалога с УЕФА.

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