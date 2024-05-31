Копылов: не хотелось бы драться с соотечественниками в UFC

Российский боец UFC Роман Копылов высказался о возможных поединках с соотечественниками.

«Конечно, не хотелось бы драться с соотечественниками. Такая большая организация, где собраны бойцы со всего мира, и неужели нельзя найти кого-нибудь другого? Но если организации виднее, значит, так и должно быть», — цитирует Копылова Metaratings.ru.

Напомним, что 18 февраля Копылов досрочно проиграл американцу Энтони Хернандезу на UFC 298. Бой завершился удушающим приёмом во втором раунде.

1 июня на турнире UFC 302 Копылов проведёт бой против бразильца Сезара Алмейды.

В активе россиянина 12 побед при трёх поражениях.

Ранее Копылов высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.