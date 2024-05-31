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Орлов — о тренере «Динамо»: у Лички оказалась кишка тонка, чтобы быть первым

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Российский журналист Геннадий Орлов высказал мнение о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке после завершения сезона-2023/24.

«Сейчас РПЛ даёт приз лучшему тренеру Личке, но он же самое главное не показал — результат, не выиграл. Он оживил, он пришёл в «Динамо», но у него оказалась кишка тонка для того, чтобы быть первым, а это и есть тренерское искусство и мастерство», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Личка был признан лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24. На награду также претендовали Владимир Ивич («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

«Динамо» по итогам сезона заняло третье место в РПЛ. Чемпионом шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали турнира достались «Краснодару».

Ранее российский футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что переживал за «Динамо» в чемпионской гонке сезона-2023/24.

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