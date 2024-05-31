Тарпищев: победа Андреевой над Азаренко показала взрослость россиянки
«Андреева одержала очень хорошую победу. После спада, который был, такая победа — это показатель её взрослости. Это надо пережить — кому-то год требуется, кому-то полгода, кто-то вообще пропадает. Андреева это прошла, и такая победа — уже показатель её класса игры», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Игра продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
Россиянка совершила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала десять брейк-пойнтов из 13. На счету 19-й сеяной турнира из Белоруссии ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 17.
В следующем раунде россиянка встретится с американкой Питон Стирнс.
Ранее Павлюченкова в двух сетах уступила Богдан в матче второго тура «Ролан Гаррос».