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Сёмин считает «Зенит» фаворитом в суперфинале Кубка России с «Балтикой»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о суперфинале Кубка России с участием «Зенита» и «Балтики».

«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. Конечно, «Зенит» — безоговорочный фаворит. Они находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами. Я думаю, они сейчас в хорошем настроении», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв. 

Ранее сообщалось, что РФС реализовал свыше 30 тыс. билетов на суперфинал Кубка России.

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