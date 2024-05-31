Сёмин считает «Зенит» фаворитом в суперфинале Кубка России с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о суперфинале Кубка России с участием «Зенита» и «Балтики».

«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. Конечно, «Зенит» — безоговорочный фаворит. Они находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами. Я думаю, они сейчас в хорошем настроении», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что РФС реализовал свыше 30 тыс. билетов на суперфинал Кубка России.