RT в Telegram
Подпишись

Чалов — о травме Торопа: ужасно, но могло произойти гораздо худшее

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал травму голкипера Владислава Торопа.

«Виделись со Славой, он был на последней игре с «Уралом». Это ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Мы понимаем, что могло произойти гораздо худшее. Сейчас он уже восстанавливается, срок восстановления долгий. Повторюсь, он на позитиве», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Напомним, что Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы, куда он попал после травмы головы.

Ранее врач ЦСКА рассказал, когда Тороп вернётся на поле после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить