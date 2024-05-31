Чалов — о травме Торопа: ужасно, но могло произойти гораздо худшее

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал травму голкипера Владислава Торопа.

«Виделись со Славой, он был на последней игре с «Уралом». Это ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Мы понимаем, что могло произойти гораздо худшее. Сейчас он уже восстанавливается, срок восстановления долгий. Повторюсь, он на позитиве», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Напомним, что Тороп был заменён на 36-й минуте матча с «Зенитом» в Кубке России после столкновения с Алипом. Позже стало известно, что вратарь получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа и тяжёлое сотрясение мозга.

22 мая стало известно, что Тороп выписан из больницы, куда он попал после травмы головы.

Ранее врач ЦСКА рассказал, когда Тороп вернётся на поле после травмы.