Группа Filatov & Karas и Лещенко записали официальный гимн Игр стран БРИКС

Группа Filatov & Karas и народный артист России Лев Лещенко записали песню Игр стран БРИКС.

«Официальной песней Игр стран БРИКС 2024 года, которые пройдут в Казани, стала композиция группы Filatov & Karas «Чемпион 1». Припев трека исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Эта песня не только спортивный гимн, но и мотивационная поддержка для каждого», — цитирует пресс-службу соревнований РИА Новости.

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.