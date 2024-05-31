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Монсон назвал Махачева фаворитом боя с Порье

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказал мнение, что чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев является фаворитом в поединке с американцем Дастином Порье.

«Порье тренируется в команде высочайшего уровня, и он хорошо подготовится к этому бою. Он отлично владеет джиу-джитсу, но очевидно, что он аутсайдер. Потому что борьба Махачева просто фантастическая! Я думаю, что это будет отличный бой. Он будет очень конкурентный. Но очевидно, что Махачев — фаворит», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Поединок пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.

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