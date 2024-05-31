Тарасенко — о победе над «Рейнджерс» в пятом матче серии: нужно верить в нашу систему
«Нужно просто верить в нашу систему. Придерживаться плана. Иногда, когда у тебя не получается быстро забить, ты должен уметь терпеть», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.
В составе «Флориды» шайбы забросили Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».
Ранее Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.