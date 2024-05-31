RT в Telegram
Подпишись

Тарасенко — о победе над «Рейнджерс» в пятом матче серии: нужно верить в нашу систему

Короткая ссылка
Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о победе команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нужно просто верить в нашу систему. Придерживаться плана. Иногда, когда у тебя не получается быстро забить, ты должен уметь терпеть», — приводит слова Тарасенко Sportsnet.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз». 

Ранее Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить