Агент Миранчука назвал слухами новости о возможном переходе игрока из «Аталанты» в «Болонью»

Агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв назвал слухами информацию об интересе «Болоньи» к российскому хавбеку.

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради Бога, прессу не надо читать», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 41 матче за «Аталанту», в которых сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы.