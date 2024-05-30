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Агент Миранчука назвал слухами новости о возможном переходе игрока из «Аталанты» в «Болонью»

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Агент полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв назвал слухами информацию об интересе «Болоньи» к российскому хавбеку.

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради Бога, прессу не надо читать», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 41 матче за «Аталанту», в которых сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы.

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