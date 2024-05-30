Агент Миранчука назвал слухами новости о возможном переходе игрока из «Аталанты» в «Болонью»
«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради Бога, прессу не надо читать», — приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.
В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 41 матче за «Аталанту», в которых сумел забить четыре гола и отдать 12 голевых передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы.