Свищёв уверен, что Россия станет самой спортивной страной в мире

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв выразил уверенность в том, что Россия способна стать самой спортивной державой в мире.

По словам парламентария, продолжается работа над увеличением количества регулярно занимающихся спортом граждан страны.

«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей, президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении», — приводит ТАСС слова Свищёва.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил с предложением сформировать единую государственную программу по спорту в России. Позднее его идею поддержал президент Владимир Путин.

Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.