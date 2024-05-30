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Свищёв уверен, что Россия станет самой спортивной страной в мире

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв выразил уверенность в том, что Россия способна стать самой спортивной державой в мире.

По словам парламентария, продолжается работа над увеличением количества регулярно занимающихся спортом граждан страны.

«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей, президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении», — приводит ТАСС слова Свищёва.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил с предложением сформировать единую государственную программу по спорту в России. Позднее его идею поддержал президент Владимир Путин.

Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.

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