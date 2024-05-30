Свищёв уверен, что Россия станет самой спортивной страной в мире
По словам парламентария, продолжается работа над увеличением количества регулярно занимающихся спортом граждан страны.
«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей, президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении», — приводит ТАСС слова Свищёва.
Накануне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил с предложением сформировать единую государственную программу по спорту в России. Позднее его идею поддержал президент Владимир Путин.
Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.