Дегтярёв: бан наших спортсменов — дискриминация по национальному признаку

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался об отстранении российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку. Это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями», — цитирует Дегтярёва «Чемпионат».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.