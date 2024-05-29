Дегтярёв: бан наших спортсменов — дискриминация по национальному признаку
«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку. Это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями», — цитирует Дегтярёва «Чемпионат».
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств.